نواب يؤيدون «الفصل بالطريق غير التأديبى»: لا يجب أن يحصل الارهابى على راتب من الدولة

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أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واخرين بشأن الفصل بغير الطريق التاديبى والذىيستهدف فصل الموظفين التابعين لجماعة الاخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الادارى للدولة، وأكدوا انه لا مكان للخونة .

و قال النائب فتحي قنديل إن الحكومة تأخرت في اصدار هذا القانون وكان يجب مواجهة هذه العناصر.

و طالبت النائبة سحر بشير، بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون ان يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة، وايدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الاخوان

وقال النائب على عبدالونيس: الدولة يجب ان تواجه الاخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها.

وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين لانهم ينخرون في جسد الدولة المصرية وهذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية ولا بد ان يطب القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا».

وقال النائب عاطف المغاوري ان القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.

و قال النائب محمد عبدالفتاح عضو المجلس: لا يجب ان يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.