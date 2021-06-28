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: ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

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التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

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شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1569 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 2,25 طن دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

وفى القاهرة ضبطت الحملة 1,06 طن لحوم مجمدة ، أسماك مدخنة معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص وفى البحيرة تمكنت الحملات من ضبط 6,5 طن جبن رومى معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كما ضبط 106 بطاقة تموينية ذكية خاصة بمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها بحوزة مالك مخبز بلدى .

وتمكنت الحملات من ضبط صاحبة محل بدال تموينى فى الشرقية بحوزتها 2 طن سكر ، عدد 2000 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء .

وفى الغربية ضبط 6,4 طن منظفات صناعية صابون سائل ، كلور معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص

وفى محافظة المنوفية تمكنت الحملات من ضبط 15,75 طن ذرة صفراء ، بذرة قطن ، فول صويا ، كربونات صوديوم معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج 4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مدون عيها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة منتج نهائى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص

كما إضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن إستهدفت القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء أسفرت جهودها عن ضبط 48 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 13386 عبوة سجائر تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

المصرى اليوم

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