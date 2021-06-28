بسبب منة شلبي..الغيرة تتصاعد من سارة عبد الرحمن في أحداث « ليه لأ 2»

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تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» -الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد- تطورات كبيرة، فعلى الرغم مما تظهره من تفهم لعلاقات طليقها «صلاح» -أحمد حاتم- بأخريات، إلا أن سارة عبدالرحمن لم تستطع أن تخفي غيرتها الشديدة من علاقته الجديدة بدكتورة «ندى» والتي تؤديها منة شلبي، ولم تستطع سارة عبدالرحمن من خلال شخصية رانيا أن تصمد طويلاً أمام فكرة ارتباط طليقها صلاح بغيرها، فبرغم ما أبدته من تفهم وتقبل للأمر في بداية انفصالهما، وبرغم ارتباطها هي الأخرى بغيره بعد الطلاق، إلا أنها بدأت تُظهر شعورها بالغيرة من علاقته الجديدة بندى، وربما يعود السبب في ذلك إلى شعورها بتميز هذه العلاقة واختلافها عن سابقاتها، لمدى جديتها. ويعد المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مؤخراً التعاون الأول بين سارة عبدالرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» في 2019. وهو من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

يُذكر أن آخر ظهور لـ سارة عبدالرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل«سابع جار» 2018، من خلال شخصية «هبة»التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي «1000 مبروك»، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها «تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح».