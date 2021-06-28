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حفلات حيّة وجلسات حصرية لنجوم الغناء العالميين دوا ليبا و آن ماري

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حفلات حيّة وجلسات حصرية لنجوم الغناء العالميين دوا ليبا و آن ماري حفلات حيّة وجلسات حصرية لنجوم الغناء العالميين دوا ليبا و آن ماري

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أطلقت منصة بث الموسيقى العالمية «ديزر»، «360 Sessions» الجديد، لتوفير تجربة الاستمتاع بأقوى الحفلات الحيّة لمستخدميها، حيث يمكن شعور المستمع وكأنه أمام المسرح، وذلك من خلال قائمة تشغيل جلسات حصرية، يستمع المستخدم خلالها إلى النجوم العالمية مثل«دوا ليبا» و«آن ماري» و«كيارا ويفز»،، مع تجربة سوني الصوتية Sony 360 Reality Audi.
وتوفر قائمة التشغيل المكوّنة من 28 أغنية تجربة أن كل شيء من الأغنية بما في ذلك الغناء والآلات الفردية وحتى الجمهور المباشر يمكن سماعه، كما لو كانوا في مواقع مختلفة داخل مساحة 360 درجة، والنتيجة النهائية شعور بـ«الواقعية»، كما لو كان الفنان داخل الغرفة نفسها مع المستمع الذي يمكنه الاستمتاع بـ«sessions 360» مع سماعات رأس عادية دون الحاجة إلى أجهزة خاصة.

وقال جيروم كوك، مدير العمليات الخاصة والشراكات في «ديزر»: أردنا توفير تجربة غنائية حيّة وحقيقية لمستخدمينا من خلال جلسات «Deezer 360 Sessions»، والتي ستجعل كل مستمع في قلب الحفل بشكل مباشر.

المصرى اليوم

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