ضبط مدير مخزن قطع غيار سيارات لحيازته منتجات مجهولة المصدر

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص لحيازته قطع غيار سيارات مقلدة ومجهولة المصدر بمنطقة الساحل.

وبفحص المذبوطات تبين أنه غير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على 3938 قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.