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ضبط مالك مزرعة بتهمة احتجاز عامل بالبحيرة

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ضبط مالك مزرعة بتهمة احتجاز عامل بالبحيرة ضبط مالك مزرعة بتهمة احتجاز عامل بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات واقعة إحتجاز أحد الأشخاص ، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص ، بغياب شقيقه عامل بإحدى مزارع الدواجن، وتلقيه إتصال من هاتف شقيقه أخبره خلاله المتصل بقيامه بإحتجاز شقيقه وطلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة مالك مزرعة الدواجن محل عمل المتغيب ، له معلومات جنائية، وعقب إستشعار المتهم بأنه ملاحق أمنياً قام بإطلاق سراح شقيق المُبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإحتجازه للمتغيب بالمزرعة الخاصة به، لإعتقاده بتسبب شقيق الـمُبلغ فـى نفوق عدد من الدواجن ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهم المذكور بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب بعصا وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة ومساومته وأهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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