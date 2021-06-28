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كشف غموض مصرع صاحب محل عطار بالزيتون

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كشف غموض مصرع صاحب محل عطار بالزيتون كشف غموض مصرع صاحب محل عطار بالزيتون

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، ملابسات مصرع أحد الأشخاص بطلق نارى على إثر خصومة ثأرية بالقاهرة وتحديد وضبط الجناه.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى.

بالإنتقال والفحص عُثر على جثة صاحب محل عطارة ، له معلومات جنائية ، ووفاته متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختبائه بإحدى الغرف بالمرج .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبصحبته نجل عمه، وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى طبنجة مطموسة الأرقام، والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتوفى بأصل بلدتهما بمحافظة أسيوط وسابقة قيام المتوفى بالتعدى على شقيق الجانى بالضرب محدثاً إصابته التى أدت لوفاته فخطط للإنتقام منه ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى رصد تحركات المجنى عليه وأبلغه بتواجده بالمحل ملكه.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توجه لمحل عمل المجنى عليه وبحوزته السلاح النارى المضبوط ، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مقص معدنى" محدثاً إصابته بجرح سطحى فى محاوله منه للهرب ، فقام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام السلاح النارى محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر بإقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان تواجده .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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