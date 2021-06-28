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"تعليم الليث" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج "نشاطي" الصيفي

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يهدف لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي "بنين- بنات"، الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في برنامج النشاط الصيفي "نشاطي" للعام ١٤٤٢هـ، الذي أطلقته وزارة التعليم لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية.

ويهدف البرنامج إلى استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج متنوعة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم، وتُكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، إضافة إلى المهارات الحياتية.

ويشمل البرنامج الصيفي مشروع "بيئتنا الخضراء"، ومشروع "الباب" لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم أفكار جديدة للطلاب والطالبات، ومسابقة "دليلة" الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية التي تُسهم في تفاعل الطلاب والطالبات مع البيئة والارتباط بالهوية الوطنية، من خلال تقديم مواد تعريفية عن أبرز المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في المحافظة ومراكزها، إلى جانب تنفيذ النشاط الكشفي "هواية وشارة" لإعداد وتأهيل طلاب الكشافة لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة.

ومسابقة "محصن" للمشاركة في تقديم مواد علمية وتوعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، إضافة إلى إقامة مسابقات شعبية وأنشطة بدنية، إلى جانب مسابقتين تحت عنوان "اقرأ وارتقِ"، لحثّ طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره، وحفظ الأحاديث النبوية، وكذلك مسابقة ثقافية لطلبة المرحلة الثانوية بمسمى "شبابيك" تهتم بإثراء الجوانب المعرفية الشعبية، ومسابقة "تخيل" الهادفة لتنمية مهارات الرسم والتلوين، وتعزيز الخيال، والتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى، وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة.

إدارة التعليم بمحافظة الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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