للمقبولين في حج هذا العام.. " الصحة": جرعة واحدة تكفي للمصابين المتعافين

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لتفادي إلغاء تصريح الحج.. كانت قد دعت إلى زيارة أقرب مراكز التطعيم

جدّدت وزارة الصحة ممثلة في "#الصحة_937" تأكيدها على أن الأشخاص الذين سبَقَ لهم أن أُصيبوا بفيروس كورونا؛ الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح.

يأتي ذلك بعد أن تلقت "الصحة" تساؤلات من المحصنين المتعافين المقبولين في الحج؛ وتلقوا رسالة لأخذ الجرعة الثانية لعدم تفادي إلغاء تصريح الحج.

وقالت "الصحة": ‏‎بشكل عام يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمَن سبق لهم أن أُصيبوا بفيروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكّدت أمس ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمَن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك ‎حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.