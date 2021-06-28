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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه.

وقال جبالي، أن تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل.

وقال:«فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة في كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق.»

وأضاف : «وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه.»

وتابع : «كنتم الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء».