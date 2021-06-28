«مياه القاهرة» تنجح في منع تسرب المياه أسفل خطوط المترو

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جهود شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى للانتهاء من «مشروع تغذية بديلة» لمناطق السيدة زينب، والسيدة عائشة، والدرب الأحمر والقلعة، من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج، كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم، وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة، منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وإدارة المرور.

وأشارت شركة المياه إلى أنها تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الأحياء من تحديد الخطوط البديلة والتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد حتى لا تتأثر أي منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدا أن العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كافة الإمكانيات والطاقات للتعامل السريع ومنعه تماما.