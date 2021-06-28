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مهرجان سينمائي عربي في طنجة المغربية.. والعميري: خطوة للنهوض بقطاع الإنتاج

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مهرجان سينمائي عربي في طنجة المغربية.. والعميري: خطوة للنهوض بقطاع الإنتاج مهرجان سينمائي عربي في طنجة المغربية.. والعميري: خطوة للنهوض بقطاع الإنتاج

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تستقبل طنجة المغربية المهرجان الدولي للسينما والتلفزة 2021، برعاية جامعة الدول العربية والإتحاد العام للفنانين العرب والمركز السينمائي المغربي، والذي تنظمه «جمعية خليجون في حب » و«جمعية معا المغربية» والمقرر اقامته في الفترة بين 4 و13 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجمعية يوسف العميري في تصريح صحافي، «لقد آن الأوان لخلق مهرجان عربي دولي خاص بالسينما والتلفزة من أجل النهوض بقطاع الإنتاج العربي من حيث المواكبة الدولية والإستمرارية في العطاء والتبادل الحقيقي بين السينمائيين والمثقفين العرب والعالميين، والعمل الجاد على تطوير المرئيات من سينما وتلفزة والإسهام في نشر الثقافة السينمائية العربية.

وأكد العميري أنه المهرجان سيركز على أن يكون ادائه مختلفا وفعالا حيث «يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات المنتجة حيث يجمع في وقت واحد العملاء المحتملين والمنافسين المتخصصين، وسيساعد على خلق منصة تبادل حيث العرض والطلب جنبا إلى جنب واتصال مباشر مع المهتمين بالقطاع السمعي البصري، ما يمنحهم الفرصة للرفع من منتجاتهم والعثور على شركاء جدد وإجراء مبيعات مباشرة من خلال الملتقى الذي سيعقد إلى جانب المهرجان» وبالتالي سيتميز بأن يكون فعالا طيلة فترة وجوده وليس مرتبطا في ليلة الختام فقط.

وأثنى العميري على دعم المغرب حكومة وشعبا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس اتحاد الفنانين العرب وجميع المشاركين والقائمين على المهرجان الدولي للسينما والتلفزة طنجة 2021.

وعن سبب اختيار «طنجة» المغربية لإستقبال المهرجان، ذكر العميري أن هذه المدينة تعد من أكبر المراكز في المغرب وصاحبة موقع استراتيجي وتاريخي هام ولا تزال نقطة اتصال بين العديد من الحضارات وبها أكبر المؤسسات الحكومية وتعتبر مركزا استراتيجيا لقارة أفريقيا بأكملها لا سيما مع تميزها بأكبر المراكز التعليمية وقاعات الفنون والمسارح والموسيقى.

المصرى اليوم

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