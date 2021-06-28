لزيادة دخل 10 آلاف مزارع.. وفد ألماني يزور المنيا لبحث مشروع الابتكار الزراعي (صور)

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شهدت محافظة المنيا، زيارة لوفد زراعي ألماني، لبحث مشروع الابتكار الزراعي، يستهدف زيادة دخل ١٠٠٠٠ مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر.

استقبل المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، السيد أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي الألماني بالسفارة الالمانية، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) بمصر، والسيدة ميريام فرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ).

وتأتي الزيارة في ضوء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) مصر، الذي تم توقيعه في مارس ٢٠٢١ .

حيث يهدف اللقاء إلى بحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانب الألماني والمصري في محافظة المنيا مع التركيز على الابتكار الزراعي.

تضمنت الزيارة لقاءا مع صغار المزارعين في قرية أبوحنس«جمعية الحرية».

كما تضمنت الزيارة حضور إحدى مسرحيات المسرح الريفي التوعوي، والذي يقدم حزمة من الرسائل الريفية التنموية في إطار كوميدي، اعتمادا على ممثلين محليين من المجتمعات الريفية.

بالاضافة إلى لقاء الوفد بعدد من المتدربين في برنامج تدريب المدربين المنفذ بالتعاون مع شركة «سيكم»، والذي يهدف لإعداد مدربين متخصصين في تقديم خدمات الدعم الفني للزراعات.

يذكر أن مشروع الابتكار الزراعي، يستهدف زيادة دخل ١٠٠٠٠ مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر، وتهدف الأنشطة المخطط لها إلى تحسين الممارسات التي تتم في مرحلة الإنتاج، وكذلك زيادة القيمة على مستوى المزرعة وتقديم الدعم لمواجهة تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.