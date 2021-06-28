محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية والفنية بعدد من اللجان

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والفنية، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، الشيخ الدكتور احمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ودكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان معهد فتيات المنيا الثانوي الأزهري، مدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية، مدرسة الثانوية الزراعية.

تابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، والتأكد من توافر الخدمات الطبية داخل اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

من جانبه قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن اجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية الفنية يبلغ 52 الف طالب بنطاق 199 لجنه بجميع مراكز المحافظة.

كما يؤدي امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 4369 طالبا، موزعين على 24 لجنة.