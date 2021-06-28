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نائب: زيارة الرئيس للعراق تؤكد استعادة دور الريادي

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نائب: زيارة الرئيس السيسي للعراق تؤكد استعادة دور مصر الريادي نائب: زيارة الرئيس للعراق تؤكد استعادة دور الريادي

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قال الدكتور خادل بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود يؤكد على استعادة لدورها الريادي في المنطقة.
وأضاف بدوي، في بيان صحفي له، أن زيارة الرئيس السيسى للعراق تاريخية لأنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، وهذا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وفى نفس الوقت حرص الدولة المصرية على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة الثلاثية المشتركة بين مصر، والأردن، والعراق، تطرق تبكل تأكيد إلى عدد من الملفات الهامة التي تشكل أولوية كبرى على أجندة تحديات الدول الثلاثة أهمها قضية الإرهاب، والقضية الليبية، فضلا عن التباحث حول تعزيز سبل العلاقات وتحسين مستوى التعاون بينهم.

المصرى اليوم

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