أخبار عاجلة

بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري -
أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) -
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تم تصويره بموبايل.. فنان أقصري يقدم فيلما قصيرا تحت بعنوان «الغريق»

Print
تم تصويره بموبايل.. فنان أقصري يقدم فيلما قصيرا تحت الماء بعنوان «الغريق» تم تصويره بموبايل.. فنان أقصري يقدم فيلما قصيرا تحت بعنوان «الغريق»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإمكانيات بسيطة عبارة عن موبايل، حافظة شفافة- قدم الفنان الهاوي: محمود عظيمه- الفيلم القصير: الغريق- والذي يتناول- قصة غرق احد الشباب- أثناء استحمامه بنهر النيل بالأقصر- ( الفيلم عن قصة واقعية جرت أحداثها في احدى مناطق مدينة الاقصر.

ويقول المخرج المسرحى، احمد يوسف الجمل، ان الفنان: محمود عظيمه يقوم بكتابة افلامه وتصويرها وعمل المونتاج بهاتفه الشخصي، وأنه حصل على جائزة افضل فيلم قصير في سينما الموبايل بمسابقة الشباب والرياضة والتي اقيمت بمركز شباب الزينية بحري.

واضاف انه تم تصوير مشاهد من الفيلم تحت وبدقة وجودة صورة جيدة جدا والتي جسدت مراحل غرق الشاب وكذلك خطورة الاستحمام بمياه نهر النيل، وقام بتصوير الفيلم والمونتاج والاخراج: محمود عظيمه.

شارك في الفيلم نخبة من نجوم المسرح والسينما بالأقصر، الفنانين: روماني اسعد اقلاديوس- احمد عبدالجواد انور- كريم العبد- حمزة النوبي- اسماء ابو حجر- سيد عبدالشافي- محمد النوبي- احمد محمد- مهاب وليد- الشاعر محمد صابر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن.. اتفاقية مع إسرائيل لمواجهة شح الماء

الأردن.. اتفاقية مع إسرائيل لمواجهة شح الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

بالفيديو .. شاهد ما فعله جمل مع قائد شاحنة سقاه الماء

مشاهد أخرى من حريق كبير تحت الماء في خليج المكسيك

مشاهد أخرى من حريق كبير تحت الماء في خليج المكسيك