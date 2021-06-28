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بإمكانيات بسيطة عبارة عن موبايل، حافظة شفافة- قدم الفنان الهاوي: محمود عظيمه- الفيلم القصير: الغريق- والذي يتناول- قصة غرق احد الشباب- أثناء استحمامه بنهر النيل بالأقصر- ( الفيلم عن قصة واقعية جرت أحداثها في احدى مناطق مدينة الاقصر.

ويقول المخرج المسرحى، احمد يوسف الجمل، ان الفنان: محمود عظيمه يقوم بكتابة افلامه وتصويرها وعمل المونتاج بهاتفه الشخصي، وأنه حصل على جائزة افضل فيلم قصير في سينما الموبايل بمسابقة الشباب والرياضة والتي اقيمت بمركز شباب الزينية بحري.

واضاف انه تم تصوير مشاهد من الفيلم تحت الماء وبدقة وجودة صورة جيدة جدا والتي جسدت مراحل غرق الشاب وكذلك خطورة الاستحمام بمياه نهر النيل، وقام بتصوير الفيلم والمونتاج والاخراج: محمود عظيمه.

شارك في الفيلم نخبة من نجوم المسرح والسينما بالأقصر، الفنانين: روماني اسعد اقلاديوس- احمد عبدالجواد انور- كريم العبد- حمزة النوبي- اسماء ابو حجر- سيد عبدالشافي- محمد النوبي- احمد محمد- مهاب وليد- الشاعر محمد صابر.