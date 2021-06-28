الإسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة فى الشوارع.. والمحافظ: في الأوقات المحددة فقط (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

ووجه الشريف بضرورة إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط توفيراً للطاقة وحفاظاً على المال العام.

وفي هذا الصدد انتفضت الأحياء لتنفيذ توجيهات المحافظ حيث قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة وإنارة الأعمدة والكشافات بكل من شارع راغب من مسجد سلطان حتي المحمودية ومساكن النوباريه امام مسجد يونس وحاره ابو الحسن كوم الشقافة.

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بمواصلة رفع كفاءة الاضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم صيانة كشافات الصوديوم خلف شارع ٤٦ من شارع جمال عبدالناصر وصيانة كشافات الصوديوم بشارع عباد الرحمن الموازى لشارع سيف فضلا عن صيانة كشافات الليد بطريق الكورنيش من نفق خالد بن الوليد وحتى تقاطع شارع ٤٥ بالإضافة إلى صيانة عدد 4 كشافات أمام ملعب سيدى بشر بشارع محمد نجيب كما تم مد شبكة هوائية لإنارة عدد 2 كشاف أمام حديقة محمد نجيب وإنارة عدد 2 كشاف أمام مستشفي البدراوي.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت أعمال تركيب كشافات الإنارة ببعض مناطق الحي حيث تم تركيب عدد 5 كشافات ليد بشارع المصيلحى منطقة الكينج وربط عدد 2 برشمان بكشافات الليد بشارع النقطه منطقة الكينج بالإضافة إلى تركيب عدد 4 كشافات ليد في نجع حفيظ

وفي حي العجمي برئاسة السيد موسى واصلت إدارة الكهرباء أعمال استكمال خطة ترشيد أستهلاك الطاقة ورفع كفاءة الإنارة العامة واستبدال الكشافات الصوديوم العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة بمنطقة الهانوفيل وعزبة علام بالداريسة بحري وتركيب كشافات ليد بمتفرعات شارع الأهرام من شارع أبوتلات وربطها على شبكة الإضاءة العامة الجديدة كما تم مد شبكة هوائية بدلا من الكابلات الأرضية التالفة بطول حوالى ٣٣٠ متر بأبويوسف قبلى طريق الأسكندرية مطروح الرئيسى فضلا عن صيانة كشافات الإنارة العامة بشارع عبدالعال الصغير المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدى بنهاية شارع الحديد والصلب كما تم مد شبكة هوائية جديدة بطول حوالى ١٥٠م وإنارة كشافات الإنارة بطريق الإسكندرية مطروح الرئيسى.

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة الكشافات بحارة خضر كما تم ربط فاصل بالشبكة بحارة حجاج وتم صيانة عدد ٢ كشاف وانارته فضلا عن تركيب كشاف بذراع وانارته بمفتاح حداية.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم صيانة وإنارة عدد 17 كشاف ليد بشارع ملك حفني السياحي بدءا من مزلقان المعمورة البلد وصولا إلى مزلقان المعمورة السياحي وكذلك تركيب عدد 7 كشافات ليد بمساكن الضباط منطقة طوسون بالإضافة إلى تركيب عدد 4 كشافات ليد بمنطقة أبي قير بشوارع رمسيس، الصداقة ،الحرية، الإخلاص فضلا عن صيانة وإنارة عدد 3 كشافات صوديوم أمام مركز شباب أبي قير وتركيب عمود إنارة أمام مقابر الطابية.

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)

أحياء الاسكندرية تنتفض لرفع كفاءة الإضاءة العامة فى الشوارع .. والمحافظ: إنارة الأعمدة في الأوقات المحددة لها فقط (صور)