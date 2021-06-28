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جنوب إفريقيا تحظر بيع الكحول لمحاربة تفشي

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جنوب إفريقيا تحظر بيع الكحول لمحاربة تفشي فيروس كورونا جنوب إفريقيا تحظر بيع الكحول لمحاربة تفشي

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قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده ستشدد قيود منع انتشار لـ14 يوما بعد أن فشلت إجراءات الاحتواء الحالية في منع زيادة الإصابات، على أن يتم حظر جميع التجمعات، وسيكون هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 4 صباحا، كما سيتم حظر بيع الكحول.

وحذر الرئيس من أن الانتشار السريع لمتغير دلتا «أمر خطير للغاية»، لافتا إلى أن بلاده استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» عبر مبادرة «كوفاكس».

وكشفت إحصائية جديدة لوكالة «رويترز» أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا.

المصرى اليوم

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