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حساب المواطن ينال شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات

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حساب المواطن ينال شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات حساب المواطن ينال شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات
تقديرًا لدوره في الحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين

حساب المواطن ينال شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات

حصل برنامج حساب المواطن على شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قِبَل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS)، ويعتبر هذا الاعتماد معيارًا معترفًا به دوليًّا يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات.

وقال مدير عام البرنامج وليد الأسمري: مُنِح البرنامج هذه الشهادة تقديرًا لدوره في الحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين ومنع الوصول لها من الأشخاص غير المصرّح لهم، عن طريق منح الصلاحيات للموظفين بشكل مقنن وخاضع للسياسات الدولية، إلى جانب إتاحة الوصول للبيانات بالشكل الآمن عند خدمة المستفيدين؛ مما ينعكس على ثقتهم، كما تأتي هذه الشهادة تأكيدًا لمواءمة السياسات والإجراءات التشغيلية بما يتناسب مع اشتراطات الأمن السيبراني للمعلومات وإدارة وتقليل المخاطر.

وأكد أن البرنامج يتبع منهجيةً أسهمت في التأهل لهذا الاعتماد من خلال تحليل الثغرات وإدارة مخاطر الوصول إلى المعلومات إلى جانب إنشاء السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة نظام أمن المعلومات وضمان تطبيق سياسات وإجراءات نظام إدارة أمن المعلومات والتوعية المستمرة بالسياسات وكذلك التدقيق المستمر.

وأشار "الأسمري" إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارًا للنجاحات المتتالية بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية منها بطولة مسار الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات -WSIS- لعام 2021م وشهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة، وجائزتيْ مركز الاتصال العالمي عام 2018م، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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