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"أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا"

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"أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا" "أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا"
على متطوعين من عدة دول بينها البرازيل وبولندا

أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أمس، أنها بدأت حقن متطوعين بلقاح جديد طوّرته الجامعة بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" ضد المتحور "بيتا" من فيروس "كوفيد-19"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وذكرت الجامعة، في بيان، أن نحو 2250 شخصًا يشاركون في مرحلة التجارب السريرية لاختبار فاعلية المصل الجديد، وأن المشاركين متطوعون من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، ضمن المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات على البشر.

وأوضحت أن اللقاح المرشح يعتمد على تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حاليًا ضد فيروس "كورونا" في سائر أنحاء العالم.

وقال البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة من الفيروس، يُعد أمرًا مهمًّا لكي نكون بقدر الإمكان مستعدين جيدًا هذه المرة لمواجهة أي موجات جديدة تُحدثها السلالات المتحورة من "كوفيد-19".

ووفق "الألمانية"، توقعت الجامعة صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق من العام الحالي، وسيتم تقديمها إلى الهيئات الصحية الناظمة لتقييمها في عملية سريعة.

وكانت البريطانية قد بدأت في مايو الماضي تجارب سريرية، وُصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية، بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح "كوفيد-19" في إطار حملة "جرعة داعمة" في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات بالمتحور "دلتا" الذي ظهر في الهند وانتشر في عدد من الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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