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صندوق الاستثمارات: نسعى من خلال "سالك" لأمن غذائي مستدام

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صندوق الاستثمارات: نسعى من خلال "سالك" لأمن غذائي مستدام صندوق الاستثمارات: نسعى من خلال "سالك" لأمن غذائي مستدام
الاستثمار في القطاع أحد أبرز الحلول الهادفة لتنويع مصادر الدخل

صندوق الاستثمارات: نسعى من خلال

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إنه يسعى من خلال ذراعه الاستثمارية في قطاع الأغذية والزراعة "سالك"، للإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وتابع: يشكّل الاستثمار في الأمن الغذائي بالخارج أبرز الحلول التي تسعى من خلالها المملكة؛ لمواجهة تحديات قطاع الأغذية والزراعة ولتنويع مصادر الدخل.

يُذكر أن الشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بالاستثمار المحلي والخارجي، وورّدت العام الماضي عبر ميناء جدة الإسلامي باكورة إنتاج استثماراتها الخارجية بكمية بلغت 60 ألف طن من القمح، قادمة من استثماراتها في جمهورية أوكرانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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