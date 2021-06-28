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منتخب اليد يواجه كرواتيا في مباراة ودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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منتخب اليد يواجه كرواتيا في مباراة ودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو منتخب اليد يواجه كرواتيا في مباراة ودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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يواجه اليوم الأثنين، الوطني لكرة اليد نظيره الكرواتي، في إطار المباراة الودية بين الفريقين في معسكر إسبانيا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

واصطحب جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، 20 لاعبًا في صفوف الفريق خلال معسكر إسبانيا، وهم:

حراسة المرمى: محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، محمد علي

الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، خابد يحيى، محسن رمضان

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: يحيى الدرع، حسن وليد قداح، علي زين

الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد دودو، أحمد خيري، سيف الدرع

ويذكر أن المنتخب الوطني شارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي أقيمت في في شهر يناير الماضي، وأحرز المركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك حامل اللقب.

المصرى اليوم

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