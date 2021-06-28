أخبار عاجلة

بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري -
أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) -
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بينها 6 لمواجهة كورونا.. الجامعة اليابانية تخصص 95 مليون جنيه لتمويل 57 مشروعًا

Print
بينها 6 لمواجهة كورونا.. الجامعة اليابانية تخصص 95 مليون جنيه لتمويل 57 مشروعًا بينها 6 لمواجهة كورونا.. الجامعة اليابانية تخصص 95 مليون جنيه لتمويل 57 مشروعًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، إن الميزانية الاجمالية للمشاريع البحثية الجارية في الجامعة في العام الأكاديمي الحالي 2020/ 2021، تقدر بـ95 مليون جنيه جميعها موجهة لمشاريع تنافسية ممولة من جهات تمويلية داخل وخارج .

وأوضح «الجوهرى» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الجامعة قامت بتسجيل 56 براءة اختراع لباحثيها خلال العام الأكاديمي.

واضاف رئيس الجامعة أن عدد المشاريع البحثية التنافسية الممولة من (صندوق العلوم والتكنولوجيا، أكاديمية البحث العلمي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات)، بلغ 57 مشروعا بحثيا منذ نشأة الجامعة، حيث يتم تخصيص متوسط مليون جنيه لكل عضو هيئة تدريس.

وأوضح ان عدد المشاريع البحثية الممولة من الاتحاد الاوروبى، 4 مشاريع، كما بلغ عدد المشاريع البحثية الخاصة بمواجهة 6 مشاريع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن