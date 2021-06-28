بينها 6 لمواجهة كورونا.. الجامعة اليابانية تخصص 95 مليون جنيه لتمويل 57 مشروعًا

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قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، إن الميزانية الاجمالية للمشاريع البحثية الجارية في الجامعة في العام الأكاديمي الحالي 2020/ 2021، تقدر بـ95 مليون جنيه جميعها موجهة لمشاريع تنافسية ممولة من جهات تمويلية داخل وخارج مصر.

وأوضح «الجوهرى» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الجامعة قامت بتسجيل 56 براءة اختراع لباحثيها خلال العام الأكاديمي.

واضاف رئيس الجامعة أن عدد المشاريع البحثية التنافسية الممولة من (صندوق العلوم والتكنولوجيا، أكاديمية البحث العلمي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات)، بلغ 57 مشروعا بحثيا منذ نشأة الجامعة، حيث يتم تخصيص متوسط مليون جنيه لكل عضو هيئة تدريس.

وأوضح ان عدد المشاريع البحثية الممولة من الاتحاد الاوروبى، 4 مشاريع، كما بلغ عدد المشاريع البحثية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا 6 مشاريع.