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إطلاق قافلة طبية بيطرية إلى قرية كفر شبين القناطر مجانًا (صور)

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استقبلت الوحدة المحلية بقرية كفر شبين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، الإثنين، قافلة طبية بيطرية بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها بوجود كلامن الدكاترة سميررزق مصطفى مدير إدارة الرعايه والعلاج بالمديرية وشيرين جمال مدير إدارة الإرشاد بالمديرية ومحمد محفوظ وكيل كلية طب بيطرى وجمال الجالى مدير الإدارة البيطرية بشبين القناطر وولاء صلاح الدين مدير التواصل المجتمعي بمحافظ القليوبية.

قال خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر إن القافلة قامت بالكشف على جميع الحالات المرضية مع صرف العلاج اللازم مجانا في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريه وبناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه نائب رئيس جامعه بنها والدكتوره امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية.

قافلة بيطرية مجانية فى كفر شبين
قافلة بيطرية مجانية فى كفر شبين
قافلة بيطرية مجانية فى كفر شبين
قافلة بيطرية مجانية فى كفر شبين

المصرى اليوم

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