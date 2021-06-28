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غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور)

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، شن حملاتها المكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.
ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر والسيوف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، اليوم الاثنين، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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