مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث تصادم بالشرقية

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارات نقل ثقيل على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بوقوع حادث تصادم بين سيارات نقل ثقيل أحدهما محملة بشحنة حديد أعلى الطريق الدائري الإقليمي بنطاق القسم، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.