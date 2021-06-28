33 حالة غش منذ بداية الامتحانات بجامعة بنى سويف

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، ان هناك 33 حالة غش تم اتخاذ الاجراءات القانونية معها في كليات الجامعة مؤكدا على استمرار الامتحانات وسط الاجراءات الاحترازية التي حددتها الجامعة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة انه تم إدراج مؤلف للغة الإنجليزية لتمكين طلاب البرامج الجديدة وعددها 30 برنامجا بالالتحاق باختبارات اللغة الدولية مثل «التوفل والأيليتس المؤهلة للسفر والعمل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وبصورة مجانية مشيرا إلى انه تم إدراج مؤلف يختص بـ»مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة«لتمكين طلاب البرامج الجديدة بمهارة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصورة مجانية.

واشار إلى ان الجامعة طبقت عدة إجراءات وأنظمة للحوكمة الداخلية مالياً وإدارياً للتحكم في أي فساد إداري أو مالي، وقد ساهمت إجراءات اللائحة الموحدة في ذلك وقرارات اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة ومنها: نظام الاتفاق المهني لجميع السادة القائمين على التدريس، نظام المراجعة المالية والصرف الموحد، نظام التقويم الإلكتروني للعملية التعليمية وأنظمة الجودة، ربط صرف جميع المستحقات بالموازنات الخاصة بالبرامج، وغيرها من إجراءات رقابة داخلية وتحت إشراف مباشر من القيادات الجامعية العليا.