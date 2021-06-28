أخبار عاجلة

بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري -
أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) -
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

33 حالة غش منذ بداية الامتحانات بجامعة بنى سويف

Print
33 حالة غش منذ بداية الامتحانات بجامعة بنى سويف 33 حالة غش منذ بداية الامتحانات بجامعة بنى سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، ان هناك 33 حالة غش تم اتخاذ الاجراءات القانونية معها في كليات الجامعة مؤكدا على استمرار الامتحانات وسط الاجراءات الاحترازية التي حددتها الجامعة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة انه تم إدراج مؤلف للغة الإنجليزية لتمكين طلاب البرامج الجديدة وعددها 30 برنامجا بالالتحاق باختبارات اللغة الدولية مثل «التوفل والأيليتس المؤهلة للسفر والعمل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وبصورة مجانية مشيرا إلى انه تم إدراج مؤلف يختص بـ»مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة«لتمكين طلاب البرامج الجديدة بمهارة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصورة مجانية.

واشار إلى ان الجامعة طبقت عدة إجراءات وأنظمة للحوكمة الداخلية مالياً وإدارياً للتحكم في أي فساد إداري أو مالي، وقد ساهمت إجراءات اللائحة الموحدة في ذلك وقرارات اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة ومنها: نظام الاتفاق المهني لجميع السادة القائمين على التدريس، نظام المراجعة المالية والصرف الموحد، نظام التقويم الإلكتروني للعملية التعليمية وأنظمة الجودة، ربط صرف جميع المستحقات بالموازنات الخاصة بالبرامج، وغيرها من إجراءات رقابة داخلية وتحت إشراف مباشر من القيادات الجامعية العليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء

إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء

«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق

جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق