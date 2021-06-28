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ألمانيا تريد تصنيف بريطانيا دولة «مثيرة للقلق» بسبب تحور

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ألمانيا تريد تصنيف بريطانيا دولة «مثيرة للقلق» بسبب تحور فيروس كورونا ألمانيا تريد تصنيف بريطانيا دولة «مثيرة للقلق» بسبب تحور

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قالت صحيفة «تايمز»، الإثنين، إن ألمانيا ستحاول حظر دخول المسافرين البريطانيين الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح كوفيد-19 أم لا، مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تريد تصنيف بريطانيا على أنها «دولة مثيرة للقلق» نظرا لانتشار سلالة دلتا من هناك بشكل كبير.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت «رويترز»، وتعتزم بريطانيا الكشف عن خطط، الشهر المقبل، للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود إلى جميع الدول باستثناء تلك التي لديها أعلى مخاطر فيما يتعلق بكوفيد-19.

وكشفت إحصائية جديدة لوكالة «رويترز» أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا.

المصرى اليوم

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