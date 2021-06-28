البنك الدولي يوافق علي تمويل الأردن بـ 290 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا

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وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، لمشروع تحويلات نقدية طارئة في الأردن لمواجهة جائحة كورونا، ووفقا لموقع قناة «المملكة»، فإن هذا التمويل يهدف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا بسبب الوباء، مشيرة إلى أن التمويل سيرفع قيمة مشروع مساعدة الأسر والعمال المتضررين ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار.

وذكر البنك الدولي، أن العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يشكلون 46% من القوى العاملة، تضرروا بدرجة أكبر من العاملين في القطاع الرسمي، خاصة خلال فترة الإغلاق الأولي.

وكشفت إحصائية جديدة لوكالة «رويترز» أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا.