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استأنفت روسيا حركة الطيران الدولي المعلق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع 8 دول بعد تحسن الأوضاع الوبائية في تلك الدول.

وبدأ تنفيذ القرار الروسي أمس باستئناف الرحلات الجوية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والأردن وبلجيكا وبلغاريا وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية، والأردن حيث شملت حركة الطيران المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

وبلغ عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا، وفي الوقت نفسه سجلت العاصمة الروسية موسكو ارتفاع جديد في نسب الوفيات حيث بلغت 124 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن تسجيل7246 إصابة.

وكشفت إحصائية جديدة لوكالة «رويترز» أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا.