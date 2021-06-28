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رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «الإمارات دبي الوطني»

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رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «الإمارات دبي الوطني» رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد «الإمارات دبي الوطني»

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استقبل الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفدا من بنك الامارات دبي الوطني، لبحث سبل التعاون المشترك بين البنك والجامعة، بحضور جمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد .

وعرض وفد البنك تقديم مميزات للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مثل وضع ماكينات صرف آلي (سحب وإيداع)، وفتح حسابات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين مجانا، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الجامعية المختلفة .

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، استعداده عقد الشراكات مع كافة الهيئات والمؤسسات والتي تصب في صالح الجامعة وتخدم المجتمع الأقصري.

المصرى اليوم

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