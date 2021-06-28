أخبار عاجلة

بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري -
أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) -
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب -
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

إيرادات الأحد : فيلم يكتفي بـ 114 جنيه.. ومشاهديّن فقط لـ«الشنطة»

Print
إيرادات الأحد : فيلم يكتفي بـ 114 جنيه.. ومشاهديّن فقط لـ«الشنطة» إيرادات الأحد : فيلم يكتفي بـ 114 جنيه.. ومشاهديّن فقط لـ«الشنطة»

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأحد، انتعاشة بسيطة، وحققت إجمالي مليون و404 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «مش أنا» في رابع ليلة عرض محققاً مليون و233 ألف جنيه .
وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.
فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.
بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 64 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 52 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»،48 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 5759 جنيه.

وتذيل القائمة فيلم«الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي محققاً 114 جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل