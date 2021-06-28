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ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يحقق الدمج الدولي.. وروسيا ضيف الشرف

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ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يحقق الدمج الدولي.. وروسيا ضيف الشرف ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يحقق الدمج الدولي.. وروسيا ضيف الشرف

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تحت عنوان «سوا نرجع فرحتنا»، تنطلق الدورة الخامسة من ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ، في الفتره من 16 – 23 نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الدورة إستكمالا للنجاح الذي شهده الملتقي على مدار دوراته الأربع السابقة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الإجتماعي، السياحة والاثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والكثير من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الحكومي والخاص، وتنظمه مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة سهير عبدالقادر التي قالت في تصريحات لها أن هذه الدورة ستكون استثنائية، إذ سيلتقي أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث سيتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، وستكون هي ضيف شرف الملتقي احتفالا بالعام الثقافي الانساني، الذي أعلنه الرئيس السيسي مع نظيره الروسي، لتكون أرض هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني الدولي.
وأكدت «عبدالقادر» أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة حرصا على سلامة المشاركين.
وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه في المجتمع، وكذلك الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.

المصرى اليوم

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