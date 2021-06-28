أغرب القضايا.. صاحب مزرعة بالبحيرة يخطف عامل لديه ويطلب فدية

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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع أجهزة الأمن العام لغز اختفاء عامل في مزرعة دواجن في إحدى قري مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بابلاغ أحد الأشخاص الذين يقيمون في نطاق مركز شرطة القوصية في مركز أسيوط باختفاء شقيقه الذي يعمل عامل في إحدي مزارع الدواجن في إحدي قرى المركز.

وأضاف المُبلغ بتلقيه اتصالاً من هاتف شقيقه يخبره خلاله بقيامه باحتجاز شقيقه وطلب دفع دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

قرر اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة تشكيل فريق بحث جنائى للتعاون مع قطاع الأمن العام وكشف غموض الواقعة.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الجريمة هو مالك مزرعة الدواجن التي يعمل فيها العامل المختفي، وأن المتهم لديه معلومات جنائية.

قام المتهم بإطلاق سراح العامل المختفي بعد استشعاره أنه يتم ملاحقته من جانب الأجهزة الامنية.

تمكنت أجهزة الأمن بعد استئذان النيابة العامة من استهداف المتهم وضبطه، واعترف باحتجاز العامل المتغيب في المزرعة الخاصة به في دائرة المركز، وبرر ذلك باعتقاده بتسبب شقيق المُبلغ فـى نفوق عدد من الدواجن.

وأفاد العامل المجنى عليه باحتجاز المتهم له والتعدى عليه بالضرب بعصا، مما أدي إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، ومساومته وأهليته لدفع مبلغ مالى لإطلاق سراحه.