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إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

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إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

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أصيب 8 أشخاص، الإثنين، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، أمام أحد المصانع بنطاق العاشر من رمضان، وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص أمام أحد المصانع بنطاق العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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