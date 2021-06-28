الأموال العامة : القبض على صاحب شركة استثمار عقارى بطنطا نصب على المواطنين

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استثمار عقارى بمدينة طنطا بــ محافظة الغربية لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على توفير وتمليك وحدات سكنية بإحدى القرى الساحلية والإستيلاء على أموالهم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وعدد 3 آخرين بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل مسئولى شركة للإستثمار والإدارة العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بإحدى القرى الساحلية والإستيلاء على أموالهم.

تبين من تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب شركة للإستثمار والإدارة العقارية كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا إذ قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها وقيامه عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع بعض القرى السياحية بمدينتى "مرسى مطروح - شرم الشيخ" ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك القرى ينتفع بها بنظام الملكية الجزئية "على خلاف الحقيقة" وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعـــديد من الضحايا ومن بينهم الشاكين ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 70 ألف جنيه وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها عقب تقنيين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار اليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.