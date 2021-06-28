أخبار عاجلة

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس -
أزواج يعاملون زوجاتهم بطريقة سادية.. أستاذ جامعي يكشف اسباب ارتفاع حالات الطلاق -
محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق معرض طهطا ويوجه بتعويض المضارين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسيوط

Print
ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسيوط ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات باستخدام آلة حادة.

تلقى ضباط قسم شرطة أول أسيوط بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارته وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى للمُبلغ من مجهول وطلب منه مبلغا ماليا نظير إعادة السيارة له، وتبلغ من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارته مستأجرة عقب تركها أمام منزله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أسيوط ووحدة مباحث القسم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعتين سائقين، وصاحب معرض سيارات لأحدهم معلومات جنائية باستخدام سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال قيادته إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، كما تم ضبط السيارة المشار إليها المُستخدمة في ارتكاب الواقعتين بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بقصد السرقة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين عن طريق فتح أبواب السيارتين بآلة حادة «سكين» وقطع الضفيرة والأسلاك الكهربائية.

كما أضاف بقيام أحدهم بمساومة المجنى عليه الأول والاتصال به وطلب منه مبلغ مالى لإعادة السيارة، إلا أنه رفض ذلك، وبتضييق الخناق عليه قام بتركها بمنطقة ملوى بالمنيا، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور

محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد