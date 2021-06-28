ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسيوط

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات باستخدام آلة حادة.

تلقى ضباط قسم شرطة أول أسيوط بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارته وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى للمُبلغ من مجهول وطلب منه مبلغا ماليا نظير إعادة السيارة له، وتبلغ من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارته مستأجرة عقب تركها أمام منزله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أسيوط ووحدة مباحث القسم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعتين سائقين، وصاحب معرض سيارات لأحدهم معلومات جنائية باستخدام سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال قيادته إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، كما تم ضبط السيارة المشار إليها المُستخدمة في ارتكاب الواقعتين بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بقصد السرقة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين عن طريق فتح أبواب السيارتين بآلة حادة «سكين» وقطع الضفيرة والأسلاك الكهربائية.

كما أضاف بقيام أحدهم بمساومة المجنى عليه الأول والاتصال به وطلب منه مبلغ مالى لإعادة السيارة، إلا أنه رفض ذلك، وبتضييق الخناق عليه قام بتركها بمنطقة ملوى بالمنيا، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.