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نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة
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الأحد 11 يوليو 2021 11:32 مساءً
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي
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الأحد 11 يوليو 2021 11:32 مساءً
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 11:26 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
قتلى بالقصف الأمريكي الذي طال فصيلا عراقيا على الحدود مع سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 28 يونيو 2021 12:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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