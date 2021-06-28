كشف غموض إختطاف نجل «جزار» بكفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من كشف ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص ومساومة والده على دفع مبلغ مالى لإطلاق سراحه، وضبط مرتكبى الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفرالشيخ من مالك محل جزارة بخروج نجله طالب متوجهاً لمحل الجزارة ملكه إلا أنه لم يحضر للمحل، وورود إتصال هاتفى للـمُبلغ من مجهول طلب خلاله دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله، وقرر له المتصل بوجود خلافات مالية بينه وشقيق الـمُبلغ جزار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم وعم المجنى عليه لقيام الأخير بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية، ورفض إعادتها له.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن مكان إحتجاز الطفل بمسكن أحدهم، وتم ضبط الهاتف المستخدم فـى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.