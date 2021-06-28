"أمن المنافذ": ضبط 35 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت الحملات من ضبط 35 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط قضيتين تهريب أبرزها مواد غذائية وبضائع أجنبية الصنع، و31 قضية فى مجال الأمن العام، و1432 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة، وتنفيذ 141 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.