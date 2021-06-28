ضمن مبادرة حياة كريمة.. «الداخلية» توجه قافلة خدمية لمنطقة «مشروع أهالينا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إستمرارًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.