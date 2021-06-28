أخبار عاجلة

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس -
أزواج يعاملون زوجاتهم بطريقة سادية.. أستاذ جامعي يكشف اسباب ارتفاع حالات الطلاق -
محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق معرض طهطا ويوجه بتعويض المضارين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضمن مبادرة حياة كريمة.. «الداخلية» توجه قافلة خدمية لمنطقة «مشروع أهالينا»

Print
ضمن مبادرة حياة كريمة.. «الداخلية» توجه قافلة خدمية لمنطقة «مشروع أهالينا» ضمن مبادرة حياة كريمة.. «الداخلية» توجه قافلة خدمية لمنطقة «مشروع أهالينا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إستمرارًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا