سقوط عصابة تزوير الأموال بكفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف العملات النقدية بكفر الشيخ، بعد ان ضبطت ادارة البحث الجنائي بائع خردة متجول، له معلومات جنائية ، بالبحيرة، وبحوزته مبلغ مالى لعملات مالية مُقلدة داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به.

وبمواجهته أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبلغ مالى وعملات أجنبية، وكمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير.

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال طباعة وتقليد العملات الورقية ، كما أضاف أحد المتهمين بعمله فى تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات "رقم المسلسل " الموجود على العملات المقلدة التى سبق ضبطها ، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة إكتشاف تزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس، تم إتخاذ الإجراءات القانونية