«تعليم المنوفية»: استمرار عمل لجان تحديد كثافات طلاب الثانوي العام والدبلومات

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قال الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه من المتوقع إعلان تنسيق الثانوي العام 2021 والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات آخر الأسبوع الجاري.

وأضاف «سويد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن التقدير المبدئي لتنسيق الثانوي العام في محافظة المنوفية 2021، يتراوح بين 230 درجة، و240 درجة، مؤكدا أن العمل ما زال مستمر في اللجان لتحديد الكثافة الطلابية في الثانوي العام والدبلومات الفنية وتحديد تنسيق الثانوي العام وتنسيق الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.