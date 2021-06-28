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«إيراد النهر»: متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

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«إيراد النهر»: متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي «إيراد النهر»: متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتي تتزامن مع بداية العام المائي المقبل، بهدف تلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل المنتفعين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد «عبدالعاطي» على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، وحدات الطوارئ.

وأكد وزير الري على ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

المصرى اليوم

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