طبيب سعودي ينجح في عملية "تكميم" لمريضة أحشائها معكوسة

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حالة نادرة.. وتمّت باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعدَ الساعة

أجرى الدكتور الحسن النعمي، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عملية قص معدة "تكميم" نادرة لمصابة بالسمنة المُفرطة تمثلت في كون أحشائها الداخلية معكوسة أو ما يُسمى بالمصطلح العلمي "Situs inversus" وهي حالة خُلقية تكون فيها الأعضاء الحشوية الرئيسة من مواقعها المُعاكسة، وقد تحدث بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.01% من البشر.

تمّ إجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعدَ الساعة على يد الدكتور وطاقمه الطبي بأحد المستشفيات بالدمام، وتكللت بالنجاح.

وقد يعاني كثيرون من السمنة المفرطة، ما قد يسبّب لهم عديداً من المشكلات الصحية الخطيرة، الأمر الذي يضطرهم للخضوع إلى عملية قص المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد والتمتع بالجسم المثالي.

يُذكر أن عملية قص المعدة هي عبارة عن تقنية جراحية جديدة تستخدم للمساعدة على فقدان الوزن الزائد، وذلك من خلال إحداث تغيير في حجم المعدة حتى يشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.