أخبار عاجلة

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة -
أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي -
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات -
«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات -
محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور -
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد -
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس -
أزواج يعاملون زوجاتهم بطريقة سادية.. أستاذ جامعي يكشف اسباب ارتفاع حالات الطلاق -
محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق معرض طهطا ويوجه بتعويض المضارين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طبيب سعودي ينجح في عملية "تكميم" لمريضة أحشائها معكوسة

Print
طبيب سعودي ينجح في عملية "تكميم" لمريضة أحشائها معكوسة طبيب سعودي ينجح في عملية "تكميم" لمريضة أحشائها معكوسة
حالة نادرة.. وتمّت باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعدَ الساعة

طبيب سعودي ينجح في عملية

أجرى الدكتور الحسن النعمي، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عملية قص معدة "تكميم" نادرة لمصابة بالسمنة المُفرطة تمثلت في كون أحشائها الداخلية معكوسة أو ما يُسمى بالمصطلح العلمي "Situs inversus" وهي حالة خُلقية تكون فيها الأعضاء الحشوية الرئيسة من مواقعها المُعاكسة، وقد تحدث بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.01% من البشر.

تمّ إجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي في مدة زمنية لم تتعدَ الساعة على يد الدكتور وطاقمه الطبي بأحد المستشفيات بالدمام، وتكللت بالنجاح.

وقد يعاني كثيرون من السمنة المفرطة، ما قد يسبّب لهم عديداً من المشكلات الصحية الخطيرة، الأمر الذي يضطرهم للخضوع إلى عملية قص المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد والتمتع بالجسم المثالي.

يُذكر أن عملية قص المعدة هي عبارة عن تقنية جراحية جديدة تستخدم للمساعدة على فقدان الوزن الزائد، وذلك من خلال إحداث تغيير في حجم المعدة حتى يشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي

أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي

"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا"

"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا"

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين