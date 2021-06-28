تطارده بمروحية.. الشرطة الألمانية تبحث عن مهاجم طعَن شخصين

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قالت: منفذ الاعتداء في العشرينيات ووجهه يحمل ندوبًا ويتحدث الألمانية

ذكرت الشرطة الألمانية أنها تبحث -بالاعتماد على مروحية- عن رجل طعَن اثنين من المارة في مدينة إرفورت شرقي البلاد، صباح اليوم الاثنين.

ويتلقى المصابان البالغان من العمر 45 و68 عامًا، العلاج في المستشفى.

ووصفت الشرطة المهاجم، في بيان، بأنه في العشرينيات من العمر ووجهه به ندوب، وكان يتحدث الألمانية.

وبحسب "الحرة"، تتواصل التحقيقات بشأن الهجوم بسكين، وقع في بلدة فورتسبورغ يوم الجمعة، وقُتلت فيه ثلاث نساء.

وأعلنت السلطات الألمانية، السبت، أن محققي الشرطة يدرسون ما إن كان التطرف أم العامل النفسي وراء تنفيذ اعتداء فورتسبورغ جنوبي البلاد، والذي أودى بثلاث نساء وخلّف ستة مصابين بجروح بالغة.

ونفّذ المشتبه به الصومالي الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، الاعتداء وسط المدينة، مساء الجمعة، مستهدفًا متجرًا لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجه إلى مصرف.

وسيطرت الشرطة عليه لاحقًا بعدما أطلقت النار على الجزء الأسفل من جسمه.