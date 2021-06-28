ضبط المتهمين بسرقة سيارة فى مدينة نصر

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اشتبهت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة اثناء قيامها بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق ، وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها دون بيانات وغير خاصة بالسيارة ، وبالكشف الفنى على السيارة برقم الشاسيه تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية، كما أمكن ضبط عاطل حال حضوره لإستقلال السيارة ، وبحوزته رخصة تسيير بذات اللوحات المضبوطة المثبتة على السيارة "مزورة"،بمواجهته إعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من عاطل بالجيزة "له معلومات جنائية" وعلمه بأنها متحصله من واقعة سرقة وأن رخصة التسيير مصطنعة.