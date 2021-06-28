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ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

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ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

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تمكنت مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحى، بتهمة تجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء بالمطقم.

وتابعت الإدارة صاحب المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم إستخراج 82%، والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخبز على 750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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