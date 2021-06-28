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تحذير جديد .. سلالات من كورونا أشد عدوى بالإمارات

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تحذير جديد .. سلالات من كورونا أشد عدوى بالإمارات تحذير جديد .. سلالات من كورونا أشد عدوى بالإمارات

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قالت هيئة الاتحادية بالإمارات العربية المتحدة إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد تأتي في معظمها من سلالات أشد عدوى، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتعد حملة التطعيم ضد كورونا بالإمارات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة واحدة من أسرع الحملات في العالم، لكن عدد الإصابات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى أكثر من ألفي إصابة جديدة يوميا، على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من الذروة التي شهدتها البلاد في فبراير.

وسجلت الإمارات يوم السبت عشر وفيات، في أعلى حصيلة وفاة يومية منذ مارس، وذلك حسب رصد تجريه رويترز لكورونا وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الزيادة في حالات الوفاة ناجمة عن انتشار سلالات بيتا ودلتا وألفا.

وأضافت أن سلالة بيتا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا هي الأكثر انتشارا في الإمارات، حيث تمثل 39.2 % من الحالات، وذكرت أيضا على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن السلالة دلتا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تمثل 33.9 % من الإصابات، في حين تمثل السلالة ألفا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا 11.3 %.

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