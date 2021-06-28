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«أنت مريض ودكتاتور رجل بلا إحساس».. حبس مطلقة سعودية في جدة بسبب رسائل واتس آب

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«أنت مريض ودكتاتور رجل بلا إحساس».. حبس مطلقة سعودية في جدة بسبب رسائل واتس آب «أنت مريض ودكتاتور رجل بلا إحساس».. حبس مطلقة سعودية في جدة بسبب رسائل واتس آب

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أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة حكما يقضي بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.

وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه مصادر سعودية، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر «الواتساب» والرسائل النصية بعشرات من عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.

وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي» و«قذر» و«عديم الأخلاق» و«خائن» و«بلا مرجلة» وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب.

وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى، إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.

المصرى اليوم

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